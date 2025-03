Amici ufficializza squadra, Amadeus in giuria al via su Canale 5

Domani, sabato 22 marzo, dagli studi Titanus Elios a Roma Maria De Filippi conduce in prima serata su Canale5 il primo appuntamento dello show "Amici" edizione numero 24.

L'obiettivo della scuola non cambia: far emergere e coltivare il talento dei ragazzi, indirizzando le loro capacità artistiche nel canto e nel ballo, per permettere di trasformare i sogni in realtà e rendere la loro passione una professione. A giudicare le performance dei 15 talenti in gara una giuria d'eccezione composta da Amadeusì, Cristiano Malgioglio e da Elena D'Amario.

Sul palcol'attrice Sabrina Ferilli con il regista Gabriele Mainetti e l'attore Enrico Borello per presentare il nuovo film "La città proibita".

Super ospite musicale Gazzelle che si esibisce sul palco con il suo nuovo singolo "Da capo a 12" contenuto nell'album "Indi".

Sono quindici i talenti che sono stati premiati con l'accesso al Serale del talent e si apprestano ad affrontare in tre squadre la fase piú importante per loro: Antonia, Jacopo Sol, Chiamamifaro, Vybes, Alessia, Chiara e Daniele squadra Zerbi - Celentano; Luk3, Senza Cri, Asia e Francesco squadra Cuccarini - Emanuel Lo; Nicolò, Trigno, Francesca e Raffaella squadra Pettinelli - Lettieri Solo 1 di loro alzerà la coppa del vincitore. Direttore Artistico dello show il coreografo parigino dalla straordinaria maestria Stephane Jarny, che con il suo estro creativo e la sua visione scenica innovativa torna per la quinta volta consecutiva a dirigere le performances artistiche del serale con un cast di ballerini professionisti, eccellenze della danza, (oltre 20) che sotto la sua sapiente guida rendono lo show di Maria De Filippi.

Da settembre ad oggi, anche quest'anno la scuola di Amici ha offerto ai ragazzi l'opportunità di crescere sia professionalmente che umanamente attraverso un percorso di sei mesi fatto di studio, lezioni, prove tecniche ed emotive.

Fin da subito i ragazzi hanno avuto la fortuna di essere giudicati da grandissimi nomi del mondo dello spettacolo.





