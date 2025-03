"Non sono d'accordo con Tajani sull'esercito europeo. L'esercito europeo oggi, a guida franco-tedesca, cosa fa, va in guerra? Sono d'accordo sull'aiutare l'Europa a difendersi, ma oggi che garanzia avremmo". Lo ha detto il ministro per le Infrastrutture e i trasporti Matteo Salvini a margine dell'inaugurazione del Ponte dell'Industria a Roma.



