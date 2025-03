Erdogan, 'opposizione ipocrita'

"Gli sforzi dell'opposizione per dipingere i suoi conflitti interni o i suoi problemi con la legge come la questione più importante del Paese è l'apice dell'ipocrisia". Lo ha detto il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, dopo che il sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu, importante figura dell'opposizione e principale suo rivale, è stato arrestato mercoledì in base a varie accuse tra cui corruzione e favoreggiamento al terrorismo. L'arresto ha scatenato forti proteste nel Paese. "Non abbiamo tempo per gli spettacoli dell'opposizione, né a livello personale, né a livello di partito o di alleanza", ha aggiunto il leader turco.

"I media e il partito di opposizione non riescono a rispondere alle accuse mosse dalla magistratura, sia sulla questione della laurea, sia su quella della corruzione", ha aggiunto il leader turco, in riferimento alle accuse contro Imamoglu e al fatto che, un giorno prima dell'arresto, l'Università di Istanbul aveva annullato il diploma di laurea del sindaco di Istanbul, ritenendolo falso.



