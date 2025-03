Chiusura in calo per le Borse europee, oggetto di prese di beneficio dopo alcune sedute in rialzo. Ad innervosire gli investitori sono stati i rinnovati timori sulla crescita dell'eurozona, alimentati dalle parole della presidente della Bce, Christine Lagarde, che ha parlato di "notevole incertezza" per effetto dei dazi. Francoforte ha chiuso in flessione dell'1,24%, Parigi dello 0,95% e Londra dello 0,05%.



