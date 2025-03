Centrato il 6 al Superenalotto per un jackpot da 88.232.801 di euro. La combinazione è 36, 40, 49, 54, 66, 83, J 14, SS 44. Il biglietto vincente, da 3 euro, è stato venduto nel punto vendita di Marco Angeletti Marco in via della Giustiniana 271, a Roma.



