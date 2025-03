Video Katz alla gente di Gaza,'liberate tutti gli ostaggi'

In un video rivolto alla popolazione di Gaza, il ministro della Difesa Israel Katz ha avvertito che "l'evacuazione della popolazione dalle zone di battaglia ricomincerà presto. Se tutti gli ostaggi israeliani non saranno rilasciati e Hamas non sarà espulso da Gaza, Israele agirà con forze che non avete ancora conosciuto.

Accettate il consiglio del presidente Usa, restituite gli ostaggi, rimuovete Hamas e vi si apriranno altre possibilità, tra cui la partenza per altri luoghi del mondo per chi lo desidera", ha detto.

"Abitanti di Gaza, questo è un ultimo avvertimento", afferma il ministro della Difesa. "Il primo Sinwar ha distrutto Gaza, il secondo Sinwar finirà di distruggerla", ha aggiunto riferendosi al leader ucciso a ottobre Yahya Sinwar, e a al fratello Mohammed Sinwar, attuale alto comandante militare di Hamas che si presume sia ancora vivo. "Gli attacchi dell'aeronautica contro i terroristi di Hamas sono stati solo il primo passo.

Diventerà molto più difficile e ne pagherete il prezzo pieno", ha detto, "l'evacuazione della popolazione dalle zone di combattimento riprenderà presto", avverte Katz.



