Schlein, Meloni oltraggia la memoria europea

"Giorgia Meloni non solo non ha il coraggio di difendere i valori su cui l'Unione è fondata dagli attacchi di Trump e di Musk, ma ha deciso in Aula di nascondere le divisioni del suo governo oltraggiando la memoria europea.

Noi non accettiamo tentativi di riscrivere la storia". Lo scrive la segretaria Pd Elly Schlein. "Meloni ha oltraggiato la memoria del Manifesto di Ventotene, riconosciuto da tutti come la base su cui si è fondata l'Ue". "Dice che quell'Europa non è la sua.

E allora le chiedo se la sua Italia è quella della Costituzione perché sono gli stessi antifascisti che l'hanno scritta".





