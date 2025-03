'Lettera Trump a Iran concede due mesi per l'accordo nucleare'

La lettera che Donald Trump ha detto di aver inviato alla Guida suprema iraniana Ali Khamenei include una scadenza di due mesi per raggiungere un nuovo accordo nucleare: lo scrive Axios citando un dirigente statunitense e due fonti informate sulla missiva. Non è chiaro se il termine di due mesi inizi dal momento in cui è stata consegnata la lettera o da quando inizieranno gli eventuali negoziati. Ma se l'Iran respingesse l'offerta di Trump e non negoziasse, le possibilità di un'azione militare statunitense o israeliana contro le strutture nucleari iraniane aumenterebbero drasticamente, secondo Axios.



