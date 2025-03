Il Mef boccia l'emendamento per fondo prevenzione tumori a seno

Il Ministero dell'Economia ha dato questa mattina parere negativo all'emendamento presentato dalla maggioranza al ddl per le liste d'attesa che stanziava 6 milioni di euro l'anno per tre anni, per la prevenzione del tumore al seno. "Hanno fatto una becera propaganda - commenta la senatrice M5S Elisa Pirro - e oggi ci ritroviamo col Mef che dà parere negativo a questo emendamento che avremmo appoggiato volentieri.

Non hanno trovato i soldi, mentre in questo Paese si continua a parlare di un piano di riarmo che dovrebbe aprire spazi fiscali per circa 30 miliardi. È una cosa immorale. Sanità al collasso.

I cittadini non se lo meritano"



