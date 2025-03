La Borsa di Tokyo inizia gli scambi all'insegna della cautela, dopo la frenata del mercato azionario Usa e la nuova battuta d'arresto della tecnologia, in attesa dell'esito della riunione della Bank of Japan (Boj) quest'oggi.

In apertura l'indice Nikkei segna una variazione appena positiva dello 0,10% a quota 37.884.68, aggiungendo 39 punti.

Sul fronte dei cambi lo yen prosegue nella fase di svalutazione, sul dollaro a 149,50 e sull'euro a 163,50.



