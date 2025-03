'Anidride carbonica nell'atmosfera ai massimi da 800 mila anni'

La concentrazione atmosferica di anidride carbonica è ai livelli più alti degli ultimi 800.000 anni e il 2024 è stato probabilmente il primo anno a superare di oltre 1,5 gradi l'era preindustriale, con una temperatura media globale di 1,55 gradi, ed il più caldo nei 175 anni di osservazione registrati. Sono alcuni dei dati contenuti nell'ultimo rapporto della World meteorological organization (Wmo).

Il riscaldamento a lungo termine rimane al di sotto di 1,5 gradi. "Sebbene un solo anno di riscaldamento superiore a 1,5 gradi non indichi che gli obiettivi di temperatura a lungo termine dell'accordo di Parigi siano fuori portata, è un campanello d'allarme che stiamo aumentando i rischi per le nostre vite, le nostre economie e per il pianeta", ha affermato la segretaria generale della Wmo, Celeste Saulo.



