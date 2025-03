Pichetto, 'riaprire al gas russo? L'Italia non ne ha bisogno'

L'Italia non ha "bisogno del gas russo. Siamo il Paese che si è totalmente affrancato dalla Russia e infatti negli ultimi anni attraverso Tarvisio abbiamo avuto qualche afflusso di gas" dalla Russia "che abbiamo girato all'Austria, questo dimostra la nostra completa indipendenza sulla quantità". Lo ha detto il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, in un punto stampa a Bruxelles, rispondendo a una domanda sulla possibilità di riaprire ai colloqui energetici con Mosca dopo un eventuale accordo di pace con l'Ucraina.

"E' chiaro che se a livello mondiale si arriva alla pace cala anche il prezzo del gas naturale liquefatto che proviene dagli Stati Uniti: si crea un nuovo equilibrio, ma il nuovo equilibrio è un equilibrio sul mercato di scambi (il Ttf), non è legato al fatto singolo", ha evidenziato. Un equilibrio che dipende anche "dalla quantità dell'offerta a livello mondiale, dove pesa anche la crescita della domanda nei Paesi asiatici, soprattutto la Cina". "Questo - ha osservato - ha come conseguenza anche la speculazione perché se minore la quantità di gas che arriva all'Europa, maggiore è il prezzo".



