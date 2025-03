Il cellulare della moglie di Hackman sposta la data del decesso

Nuovo colpo di scena del mistero che circonda la morte di Gene Hackman. A quasi un mese dal ritrovamento del corpo del grande attore e di quello della moglie Betsy Arakawa, le autorità hanno rivelato che la donna ha chiamato un ambulatorio medico il 12 febbraio, vale a dire il giorno dopo rispetto a quello che il medico legale aveva indicato come probabile momento della morte.

L'analisi del cellulare di Arakawa, che aveva sposato il due volte premio Oscar nel 1991, rivela che quella mattina la donna ha chiamato tre volte il Cloudberry Health e ha risposto a una telefonata dallo stesso studio medico. "Ha descritto una certa congestione, ma non ha menzionato alcuna difficoltà respiratoria, mancanza di respiro o dolore al petto", ha detto alla Bbc il dottor Josiah Child, che dirige la clinica. La donna aveva inizialmente fissato un appuntamento per il 12 febbraio, ma l'ha cancellato il 10, spiegando che doveva prendersi cura del marito. La mattina del 12, ha però chiamato di nuovo per chiedere aiuto, ma poiché quello non era il suo ambulatorio abituale e nessun medico l'aveva mai visitata, le è stato risposto di presentarsi per una visita nel pomeriggio. "Non è venuta. Il nostro ufficio ha richiamato più volte senza ricevere alcuna risposta", ha spiegato Child.

La coppia è stata trovata il 26 febbraio nella villa di Santa Fe, in New Mexico. L'autopsia aveva fissato il decesso di Arakawa per la sindrome polmonare da hantavirus all'11 febbraio, quando ha scambiato le ultime e-mail con un massaggiatore e visitato un alimentari, una farmacia e un negozio per animali. I dati del telecomando del garage hanno mostrato che è tornata a casa intorno alle 17:15. Dopo di che, non si erano registrate altre attività. La star di Gli Spietati e Il braccio violento della legge sarebbe morto il 18, data dell'ultima attività del suo pacemaker, che ha mostrato un arresto cardiaco, con un avanzato morbo di Alzheimer indicato come fattore concausale. La data è fondamentale per capire a chi andrà il patrimonio di 80 milioni di dollari lasciato da Hackman. Il fatto che l'unica beneficiaria della sua fortuna sia morta prima di lui, renderebbe possibile ereditare ai tre figli del precedente matrimonio dell'attore, anche se questi non sono indicati nel testamento redatto nel 1995 e modificato per l'ultima volta nel 2005.



