Gaza, 'il bilancio dei morti nei raid sale ad almeno 200'

E' salito ad almeno 200 morti il bilancio degli attacchi aerei israeliani di questa notte sulla Striscia di Gaza, secondo le autorità locali palestinesi citate dall'emittente araba Al Jazeera.

Hamas ha accusato Israele di aver "deciso di affossare" la tregua in Medio Oriente. "Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il suo governo estremista hanno deciso di affossare l'accordo di cessate il fuoco, esponendo i prigionieri a un destino incerto", ha scritto il movimento islamista in una dichiarazione riferendosi agli ostaggi israeliani. Hamas ha anche chiesto al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di riunirsi urgentemente e di adottare una risoluzione per costringere Israele a "cessare la sua aggressione" e a ritirare le sue truppe dall'intera enclave palestinese.

L'esercito israeliano afferma che gli attacchi a Gaza arrivano dopo che l'Idf ha identificato i preparativi di Hamas per lanciare attacchi contro Israele, mentre si sta riorganizzando e riarmando.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA