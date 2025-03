Gaza, 'almeno 100 tra morti e feriti negli attacchi israeliani'

Secondo fonti palestinesi ci sono almeno 100 tra feriti e morti in seguito agli attacchi delle Forze di difesa israeliane (Idf) sulla Striscia di Gaza.

Sarebbero state colpite anche "alcune tende di sfollati a Khan Younis".

Le Idf stanno lanciando una serie di ondate di raid aerei contro obiettivi di Hamas nell'enclave palestinese. I media dello Stato ebraico affermano che l'aeronautica militare sta operando contro centinaia di nuovi siti che il movimento islamista ha ricostituito nei due mesi di cessate il fuoco, dopo aver reclutato più di 20.000 nuovi terroristi.

Finora l'aeronautica avrebbe colpito decine di obiettivi nella Striscia: comandanti e operativi di Hamas, tunnel e depositi di armi. Idf e Shin Bet hanno confermato in una dichiarazione congiunta che stanno "attaccando su vasta scala obiettivi dell'organizzazione terroristica". Il portavoce militare ha aggiornato le linee di difesa della zona al confine con l'enclave palestinese, il che "non consente attività scolastiche".

La Casa Bianca è stata consultata da Israele sugli attacchi, ha detto la portavoce americana Karoline Leavitt.



