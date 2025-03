Crew Dragon si è sganciata da Iss, con i 2 della Starliner

La navetta Crew Dragon Freedom si è sganciata dalla Stazione Spaziale per iniziare il viaggio verso Terra. A bordo gli astronauti della Nasa Suni Williams e Butch Wilmore, arrivati sulla Iss a giugno 2024 con la Starliner della Boeing e rimasti bloccati per 9 mesi per i problemi tecnici della navetta. Con loro il comandante Nick Hague della Nasa e Aleksandr Gorbunov dell'agenzia spaziale russa Roscosmos.

L'ammaraggio, previsto alle 22,57 italiane al largo delle coste della Florida, segnerà la conclusione della missione Crew 9 partita a settembre con 2 astronauti anzichè 4 per consentire il rientro di Williams e Wilmore.



