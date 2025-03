Borsa: Milano chiude in rialzo e aggiorna i massimi dal 2007

Il via libera al maxi piano tedesco spinge le Borse con Piazza Affari che aggiorna i massimi e si avvicina ai livelli di fine dicembre 2007.

Sul Ftse Mib che sale dell'1,31% a 39.533 punti, si registra il buon passo di Iveco (+5,9%), Prysmian (+3,6%), StM (+2,4%).

In luce anche Mediobanca (+2,1%) e Generali (+2,37%) mentre continuano le valutazioni di Assogestioni per la composizione della lista per il cda del Leone.

Bene tutto il comparto bancario con Unicredit in testa (+2,54%). Acquisti inoltre su Unipol ((+2,6%). Scivola Tim (-1,85%) con prese di beneficio dopo i rialzi degli ultimi giorni.



