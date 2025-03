Orban vuole vietare per legge il Pride, 'è dannoso per i bimbi'

Il partito ungherese al governo, Fidesz, ha presentato un disegno di legge per vietare la marcia del Pride da parte delle comunità LGBTQ+ e imporre multe agli organizzatori e alle persone che partecipano all'evento che Budapest organizza da tre decenni. Lo riportano i media internazionali. Il disegno di legge vieta il Pride stabilendo che "non si possono tenere riunioni che violino il divieto stabilito dalla legge sulla protezione dei bimbi". Orbán si è impegnato a reprimere i finanziamenti esteri ai media indipendenti, ai politici dell'opposizione e alle ong in Ungheria in vista delle elezioni previste all'inizio dell'anno prossimo



Riproduzione riservata © Copyright ANSA