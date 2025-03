"La nona Conferenza di Bruxelles sulla Siria ha riaffermato il nostro incrollabile sostegno. Il totale degli impegni ha raggiunto i 5,8 miliardi di euro in sovvenzioni e prestiti per la popolazione siriana e la regione, mentre l'Ue si è impegnata per 2,5 miliardi di euro. L'Ue e gli Stati membri rimangono i principali donatori con un impegno congiunto dell'80% delle sovvenzioni". Lo ha annunciato su X la commissaria Ue per il Mediterraneo Dubravka Suica.



