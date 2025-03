Crosetto, buona notizia se truppe Onu accettate in Ucraina

Se in Ucraina "ci fosse la tregua e fossero accettate le truppe Onu sarebbe sicuramente una notizia positiva. Considero la presenza di una comunità internazionale una garanzia di stabilità e sicurezza in una zona che ne ha bisogno. Ma discuterne prima della tregua o che ci siano le regole della tregua diventa molto difficile". Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a margine del convegno Strade Sicure alla Camera. "Nelle missioni di pace Onu l'Italia c'è sempre stata ma è una decisione che dovrà prendere il parlamento se ci sarà la necessità di farlo", ha aggiunto Crosetto sottolineando la sua contrarietà ad un esercito europeo.

"L'Europa non può avere un suo esercito, i trattati europei lo escludono. Le forze armate europee sono come le forze armate della Nato: la Nato non ha un suo esercito ma la somma delle forze armate dei paesi che la compongono quindi la futura difesa europea non può che essere formata dalla somma dell'esercito italiano, tedesco, la francese, spagnolo, tutte insieme come nella Nato dove riescono a interoperare".



