Borsa: Milano sale (+0,6%) con l'Europa, bene Monte dei Paschi

In attesa dei colloqui Trump-Putin sulla guerra in Ucraina, le Borse europee si muovono in terreno leggermente positivo, tra un progresso dello 0,1% di Londra e lo 0,6% di Amsterdam e Milano. Il listino di Mosca lima i guadagni dell'avvio, ma resta comunque in rialzo attorno al punto percentuale.

Sul fronte dell'energia, il prezzo del gas scivola e cede il 3% a 41 euro al Megawattora, con il petrolio in aumento di un punto percentuale a 68 dollari al barile.

Leggermente positivo l'euro a quota 1,089 contro il dollaro e calmo anche il Bitcoin poco sopra gli 83mila dollari. Spread Btp-Bund in marginale limatura rispetto all'avvio a 111 punti base.

Dopo i dati Ocse sull'economia globale e le vendite al dettaglio dagli Stati Uniti, in Piazza Affari corre Mps che sale di oltre il 4%, con Mediobanca in aumento del 3,1% a 17,5 euro.

Sempre forte Saipem in crescita del 3,2%. Nel primo giorno dell'Opa su Anima (piatta sul prezzo dell'offerta) Banco Bpm cresce dell'1,2%. Fiacchi Moncler e Cucinelli, entrambi poco sotto la parità.



