Baidu presenta Ernie X1, 'può competere nell'IA con DeepSeek'

Baidu ha lanciato due nuovi modelli d'intelligenza artificiale, tra cui uno incentrato sul ragionamento in grado di rivaleggiare con le soluzioni di DeepSeek, la startup nuova star mandarina dell'IA balzata sulla scena globale con il suo R1.

"Ernie X1 offre prestazioni pari a DeepSeek R1 ad appena la metà del prezzo", ha riferito Baidu, precisando che X1 ha "capacità di comprensione, pianificazione, riflessione ed evoluzione più forti" perché è il primo modello di ragionamento deep-thinking che utilizza strumenti in modo autonomo. Baidu, che gestisce il più popolare motore di ricerca cinese, ha aggiunto poi che il suo ultimo modello di base Ernie 4.5 ha "un'eccellente capacità di comprensione multimodale, una capacità linguistica più avanzata e le sue capacità di comprensione, generazione, logica e memoria sono state notevolmente migliorate". Ha anche "un EQ elevato" che gli rende facile "comprendere i meme di rete e le vignette satiriche".

Tra i primi colossi della tecnologia cinese a lanciare un chatbot in stile ChatGPT, Baidu ha lottato per ottenere un'adozione diffusa del suo modello di linguaggio di grandi dimensioni Ernie, nonostante affermi prestazioni paragonabili a GPT-4 di OpenAI, in mezzo a una forte concorrenza. I sistemi di intelligenza artificiale multimodale sono in grado di elaborare e integrare vari tipi di dati, tra cui testo.

I titoli Baidu, nel mentre si inasprisce la concorrenza in Cina nell'intelligenza artificiale, hanno guadagnato lo 0,44% alla Borsa di Hong Kong, meno dell'indice di riferimento Hang Seng (+0,77%).



