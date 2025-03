Musk cancella post che scagiona Stalin-Hitler da genocidio

Nuovo scivolone di Elon Musk su X. Il patron di Tesla ha condiviso un post scritto da un utente sulle azioni di tre dittatori del XX secolo per poi cancellarlo rapidamente dopo aver scatenato una reazione negativa. Il post, scrive il New York Times, affermava falsamente che Joseph Stalin, Adolf Hitler e Mao Zedong non avevano causato la morte di milioni di persone sotto il loro controllo. Al contrario, diceva il post, erano stati i loro dipendenti del settore pubblico. Musk ha condiviso il post senza alcun commento, ma lo ha rimosso subito dopo le critiche di alcuni utenti di X, secondo cui era antisemita e sprezzante del genocidio.



