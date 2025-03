Starmer, gli alleati si preparino a difendere la pace

I Paesi alleati dell'Ucraina "non possono semplicemente aspettare" che Vladimir Putin si sieda al tavolo della pace per avviare "discussioni serie". Lo ha affermato il premier britannico Keir Starmer intervenendo al meeting virtuale con circa 25 altri leader da lui stesso convocato. "Noi - ha insistito - dobbiamo guardare avanti e avanzare preparandoci a una pace che sia sicura e possa durare.

Il che significa rafforzare la difesa dell'Ucraina ma anche essere noi stessi pronti a difendere un eventuale accordo attraverso lo strumento di una coalizione dei volenterosi".

Il primo ministro britannico ha quindi ripetuto che occorre altresì "mantenere la pressione su Putin affinché venga al tavolo" negoziale, dopo aver già fatto riferimento in precedenza a una prospettiva di rafforzamento ulteriore nell'immediato delle "pressioni economiche" su Mosca.

Dopo l'introduzione di Starmer diffusa in streaming per i media, è stato stabilito che il resto della discussione, con gli interventi dei leader collegati (fra cui Giorgia Meloni), prosegua a "porte chiuse".



