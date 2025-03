Starmer, è tempo che le armi tacciano in Ucraina

"E' tempo che le armi tacciano e che cessino gli attacchi barbarici della Russia" in Ucraina. E' questo il messaggio del video vertice dei 'volenterosi' nelle parole del premier britannico Keir Starmer. L'impegno del presidente Volodymyr Zelensky per il cessate il fuoco senza condizioni proposto dal presidente Donald Trump dimostra che "l'Ucraina è il partito della pace", ha detto Starmer ai giornalisti a conclusione della riunione, accusando ancora una volta Vladimir Putin di prendere tempo. "Il sì, ma" di Mosca "non è sufficiente", ha insistito, evocando la necessità di esercitare "la massima pressione" sulla Russia.



