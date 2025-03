Gli Houthi minacciano, 'attacchi non rimarranno senza risposta'

Gli attacchi "non rimarranno senza risposta". Lo affermano i ribelli Houthi dello Yemen dopo che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato che Washington ha lanciato un'azione "decisiva" contro i ribelli sostenuti dall'Iran.

"Questa aggressione non rimarrà senza una risposta e le nostre forze armate yemenite sono pienamente pronte ad affrontare l'escalation con l'escalation", ha annunciato l'ufficio politico dei ribelli in una dichiarazione rilasciata alla loro televisione Al-Masirah.



