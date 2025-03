Zelensky, Putin sabota pace, pone condizioni inaccettabili

(ANSA-AFP) - KIEV, 14 MAR - Per il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, "la potenza dell'America può forzare" Vladimir Putin a mettere fine alla guerra in Ucraina, in quanto il leader del Cremlino sta "sabotando la diplomazia" con le sue condizioni. Secondo un posto di Zelensky su X, Putin "sta facendo tutto il possibile per sabotare la diplomazia, ponendo condizioni estremamente difficili e inaccettabili fin dall'inizio, anche prima di un cessate il fuoco". (ANSA-AFP).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA