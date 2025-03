Legale Sempio, 'Marco Poggi è distrutto per il suo amico'

Andrea Sempio è "sconvolto, non tanto per sé stesso, perché dice che lui questa cosa comunque può affrontarla, può difendersi perché non ha fatto nulla, ma ciò che lo terrorizza di più e lo distrugge sono le conseguenze sui suoi genitori, sulla famiglia Poggi, che vive ancora un calvario, e su Marco Poggi". Marco, fratello di Chiara, che "chiama quotidianamente Andrea, è distrutto per l'amico". Così l'avvocata Angela Taccia, che assiste con il legale Massimo Lovati il 37enne indagato nella riapertura dell'inchiesta sul caso di Garlasco, descrive lo stato d'animo di Sempio in queste ore, dopo il prelievo del dna di ieri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA