Hit parade, irrompe Lady Gaga con l'album Mayhem

Lady Gaga, artista vincitrice di 14 Grammy Awards, debutta direttamente alla posizione numero 1 della classifica degli album più venduti della settimana, secondo le rilevazioni Fimi/Gfk, con il disco Mayhem, che segna un ritorno alle radici pop. Non è la prima volta che Gaga - unica donna in top ten - occupa la vetta della chart italiana: era già successo The Fame, The Fame Monster, Born this Way e Chromatica. Nella classifica Fimi, è una delle dieci artiste femminili ad avere un album con almeno 4 dischi di Platino (The Fame). Inoltre, in Italia, il brano Die with a Smile continua a regnare al n.1 su Spotify da mesi.

Al secondo posto (e primo nella classifica dei cd, musicassette e vinili) debutta l'album dal vivo Vasco Live Milano Sansiro, registrazione dal settebello calato dal Komandante l'estate scorsa nel tempio della musica milanese e dal quale è stato tratto anche un documentario uscito il 7 marzo. Il vincitore dell'ultimo festival di Sanremo, Olly, scivola dalla vetta al terzo posto con Tutta Vita. Il giovane artista genovese mantiene anche la prima posizione tra i singoli, con il brano che gli ha regalato la vittoria, Balorda Nostalgia (seguito da Giorgia, Achille Lauro, Fedez e Coma_Cose, con i primi 13 posti tutti occupati da brani in gara a Sanremo).

Geolier è quarto con Dio lo sa, alla 40/a settimana dalla pubblicazione, seguito dai Coma_Cose che entrano al quinto posto con Vita_fusa, trainati dall'effetto festival. Poche le novità nel resto della classifica rispetto a una settimana fa: il portoricano Bad Bunny con Debì tirar mas foto è sesto. Seguono Guè con Tropico del Capricorno (in discesa di tre posizioni) e Lazza con Locura (due gradini più in basso). Chiudono la top ten Marracash con È finita la pace e Tony Effe (che non è riuscito a sfruttare l'onda lunga sanremese) con Icon, ad un anno dall'uscita.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA