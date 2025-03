Haiti, le gang attaccano la sede di Radio Televisión del Caribe

PORT-AU-PRINCE, 13 MAR - La coalizione di gang armate 'Vivre Ensemble' (Vivere Insieme), guidata da Jimmy Chérizier, alias "Barbecue", ha attaccato le strutture a Port-au-Prince di Radio Télévision del Caribe, Rtcv, il maggiore gruppo media di Haiti. Lo riporta Infobae. Foto e video che circolano sui social media mostrano uno degli edifici di Rctv in fiamme in una zona della capitale che, da diversi mesi, è sotto il controllo delle gang.

"Gli uomini hanno dato fuoco alla radio. Ecco le fiamme, ecco le fiamme. Vedi le finestre? Sono tutte sono in fiamme", si sente in uno dei video dell'attacco. Qualche giorno fa, la coalizione 'Vivre Ensemble' ha ripreso le sue azioni nella zona di Carrefour-feuilles, costringendo centinaia di persone ad abbandonare le loro case. L'attacco a Rtcv dimostra il controllo sui territori recentemente conquistati da 'Vivre Ensemble, nonostante la presenza, dal giugno scorso, della Missione multinazionale di supporto per la sicurezza ad Haiti.



