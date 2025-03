Costa ai 27,il Consiglio sarà su competitività, Ucraina e difesa

Il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa nella lettera di invito ai 27 in vista della riunione del 20 e 21 marzo ha precisato che "il fulcro dell'agenda di questa riunione sarà la competitività".

Nella missiva Costa ha precisato che "daremo seguito anche al Consiglio europeo speciale tenutosi il 6 marzo, in particolare affrontando i recenti sviluppi in relazione all'Ucraina e i prossimi passi in materia di difesa a seguito della presentazione del Libro bianco sul futuro della difesa europea, prima del Consiglio europeo di giugno. Giovedì terremo anche un pranzo di lavoro con il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres".

Il presidente del Consiglio europeo ha poi aggiunto che "il nostro continuo sostegno all'Ucraina, la necessità di investire nella nostra difesa e la nostra competitività sono strettamente interconnessi. Un'Unione più competitiva sarà un'Unione più forte, più in grado di proteggere i suoi cittadini, i suoi interessi e i suoi valori sulla scena globale".



