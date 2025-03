Vitale direttore creativo Versace, prende posto Donatella

Dario Vitale è stato nominato direttore creativo di Versace, dove prenderà il posto di Donatella Versace, che resterà nella maison come Chief Brand Ambassador. Nel suo nuovo ruolo - spiega una nota di Capri Holdings e Versace - Donatella Versace si dedicherà a sostenere le iniziative filantropiche e di beneficenza di Versace e rimarrà advocate del brand a livello globale "Resterò la più appassionata supporter di Versace, che è nel mio Dna e sempre nel mio cuore" scrive Donatella Versace, lasciando il posto di direttrice creativa, preso alla morte del fratello Gianni, all' ex designer di Miu Miu.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA