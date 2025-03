Vertice Lega su ReArm, acquisti solo da aziende italiane

Comprare mezzi militari e altri strumenti per la difesa da aziende italiane, non francesi o tedesche, e chiedere all'Ue la stessa attenzione che ha per le frontiere ad Est anche per il Mediterraneo: è la linea della Lega, apprende l'ANSA, emersa da una riunione fra il leader e vicepremier Matteo Salvini, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e altri esponenti leghisti, per fare il punto sul piano ReArm Europe e gli investimenti sulla difesa. La riunione, che si è svolta al ministero dei Trasporti è durata circa due ore, e sarebbe stata l'occasione per analizzare la situazione complessiva, con il ministro dell'Economia che avrebbe ribadito la sua posizione, già espressa a Bruxelles, sul Piano. È confermato l'orientamento generale della Lega per cui ogni investimento o piano di difesa non debba penalizzare il debito pubblico, o che debba impattare il meno possibile, senza toccare i fondi per la Coesione, e coinvolgendo il più possibile i privati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA