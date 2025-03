E' stato arrestato per omicidio volontario il vigilante che sparò a un ladro in un condominio su via Cassia a Roma a inizio febbraio.

Ad incastrare Antonio Micarelli sarebbe stato un video. Per il gip non sarebbe stata legittima difesa. Ad eseguire l'ordine di custodia cautelare sono stati oggi i carabinieri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA