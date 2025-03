"Abbiamo ricevuto una richiesta di cooperazione dalle autorità belghe per assistere l'indagine" sul caso dei lobbisti legati a Huawei fermati dalla polizia belga perché sospettati di aver corrotto ex e attuali eurodeputati, "che il Parlamento onorerà rapidamente e pienamente". Lo fa sapere il servizio stampa dell'Eurocamera, rimandando alle stesse autorità federali del Belgio per qualsiasi ulteriore informazione.



