Huawei, 'parleremo con autorità, corruzione intollerabile'

"Huawei ha appreso con grande serietà le accuse e comunicherà urgentemente con i responsabili delle indagini per comprendere meglio la situazione. Huawei ha una politica di tolleranza zero nei confronti della corruzione o di altri illeciti e si impegna a rispettare sempre tutte le leggi e i regolamenti applicabili". Lo fa sapere l'ufficio di comunicazione del colosso cinese delle tlc dopo il fermo di sette suoi lobbisti sospettati di aver corrotto ex e attuali deputati europei.

Sono almeno sette i lobbisti legati a Huawei fermati questa mattina durante il blitz della polizia belga, sospettati di aver corrotto ex e attuali eurodeputati. La maggior parte di loro fa parte dell'ufficio di rappresentanza del colosso cinese delle telecomunicazioni a Bruxelles.



