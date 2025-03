Fontana a capigruppo, rispettare presidenza, no a insulti

"Il rispetto per la presidenza, anche quando assume decisioni che possono apparire non allineate alle posizioni politiche di una o l'altra parte politica, non è altro che rispetto che dobbiamo alle regole che disciplinano i nostri lavori e che ne garantiscono la democraticità e la libertà.

Penso che su questo non possiamo dividerci". E' quanto avrebbe detto, secondo quanto si apprende, in capigruppo il presidente della Camera Lorenzo Fontana dopo le contestazioni di ieri di M5s nei confronti di Giorgio Mulé (FI). Fontana ha invitato "i capigruppo ad assicurare" che episodi così "non si ripetano" e a "tenere fuori dalla dialettica politica il ruolo istituzionale e imparziale della Presidenza. E questo a garanzia di tutti".





