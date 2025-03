Enel, nel 2024 mol ordinario +3,8%, utile netto +9,6%

Enel archivia il 2024 con l'Ebitda ordinario a 22.801 milioni di euro, in crescita del 3,8% sul 2023 e con il risultato netto ordinario a 7.135 milioni in avanzamento del 9,6%. Ricavi in flessione del 17,4% a 78,947 milioni di euro. L'indebitamento netto scende a 55.767 milioni (-7,3%). Il dividendo è pari a 0,47 euro in crescita del 9% rispetto a quello del 2023.

Lo rende noto il gruppo dopo l'approvazione dei conti da parte del cda spiegando che sono "risultati solidi grazie alla positiva evoluzione del business integrato in Spagna e Americhe".



