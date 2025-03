Conte, su Kyev ipocrita Meloni che parla di percorsi di pace

"Sono tre anni che Meloni ha solo azioni e linguaggio bellicisti. Ha detto che scommette sulla vittoria militare della Russia. Oggi dice: 'appoggiamo percorsi di pace?'. Suona ipocrita, non ha compiuto mezzo passo concreto verso una direzione negoziale. Ora il potente di turno che siede a Washington viene omaggiato in termini di subalternità da Meloni. Non è questa l'Italia che vogliamo". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, a Il rosso e il nero, su Radio Rai Uno.



