Conte, Pd diviso e in difficoltà, astensione incomprensibile

"Ieri abbiamo visto un Pd che si è diviso in Ue, un partito in forte difficoltà. Francamente posso parlare della mia coerenza, oggi non mi sento di andare in casa altrui a fare considerazioni. Ma l'astensione è la cosa più incomprensibile. Di fronte a una von der Leyen che spreca 800 miliardi in armi, senza una difesa comune, tu cosa fai? Dici non mi pronuncio. Non sono d'accordo nemmeno con Prodi, che dice: è un primo passo. Ma è un passo sbagliato". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, a Il rosso e il nero, su Radio Rai Uno.



