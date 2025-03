Cina, 'su nucleare Iran serve una soluzione diplomatica'

La Cina sollecita "una soluzione diplomatica" sulla complessa questione del nucleare iraniano. E' quanto ha detto la portavoce del ministero degli Esteri, Mao Ning, alla vigilia dei colloqui di Pechino sul tema con Russia e Iran.

In merito alle aspettative dell'incontro tra Cina, Russia e Iran, Mao ha osservato che Pechino ha rilasciato le informazioni relative con le parti che si scambieranno "opinioni sulla questione nucleare iraniana e su altre questioni di reciproco interesse", secondo la nota di mercoledì del ministero degli Esteri cinese.

In qualità di membro permanente del Consiglio di sicurezza dell'Onu e di parte del Piano d'azione congiunto globale (Jcpoa, l'accordo del 2015 sul nucleare di Teheran), "la Cina ha costantemente sostenuto la risoluzione adeguata della questione delle attività atomiche iraniane attraverso mezzi politici e diplomatici, mantenendo il regime internazionale di non proliferazione e promuovendo la pace e la stabilità in Medio Oriente".

Mao ha osservato poi che l'incontro di domani "rappresenta l'ultimo sforzo diplomatico della Cina volto a migliorare la comunicazione e il coordinamento, creando le condizioni per la rapida ripresa del dialogo e dei negoziati". Nella situazione attuale, ha concluso la portavoce, "speriamo che tutte le parti coinvolte rimangano calme ed esercitino moderazione per evitare l'escalation delle tensioni e l'avvicinamento allo scontro e al conflitto".



