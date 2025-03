Borsa: l'Europa contrastata, pesano dazi e timori economia Usa

Le Borse europee sono contrastate, appesantite dal calo dei future di Wall Street. Sui mercati prevale il nervosismo tra la guerra commerciale scatenata dai dazi e le incertezze sull'economica degli Stati Uniti. Sotto i riflettori anche la trattativa per una tregua tra Russia e Ucraina. Sul fronte valutario l'euro scende a 1,0882 sul dollaro.

L'indice stoxx 600 guadagna lo 0,2%. In calo Francoforte (-0,3%), poco mossa Parigi (-0,04%), positive Londra e Madrid (+0,2%). I principali listini sono appesantiti dalle auto (-1%).

Fiacche le banche (+0,1%) e le assicurazioni (+0,3%). Positive le utility (+0,3%), con il prezzo del gas in rialzo. Ad Amsterdam le quotazioni salgono dell'1,5% a 42,91 euro al megawattora. Sale anche l'energia (+0,5%), con il petrolio in calo. Il Wti cede lo 0,3% a 67,49 dollari al petrolio e il Brent a 70,80 dollari (-0,2%). Bene le farmaceutica (+0,7%).

Sul fronte obbligazionario si registra un lieve rialzo dei rendimenti dei titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund prosegue a 112 punti, con il tasso del decennale italiano al 4,02% e quello tedesco al 2,89%. In forte rialzo l'oro che guadagna l'1,1% a 2.947 dollari l'oncia.



