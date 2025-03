Allerta meteo rossa, domani scuole chiuse a Bologna

Domani scuole di ogni ordine e grado chiuse a Bologna in via precauzionale, palestre comprese.

La decisione è appena stata comunicata dal Comune sui canali social in considerazione dell'allerta rossa della Protezione civile per piene dei fiumi, frane e piene dei corsi d'acqua, e arancione per temporali e gialla per vento per tutta la giornata di domani.

La stessa decisione è stata già presa dal comune di Pianoro, nell'hinterland della città, e non si esclude che altri comuni del Bolognese possano assumere a breve il medesimo provvedimento.



