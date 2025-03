Von der Leyen, 'aperti a dialogo ma tuteliamo imprese Ue'

"Deploriamo profondamente le tariffe statunitensi imposte all'Europa. Le tariffe sono tasse.

Sono un male per le imprese e ancora peggio per i consumatori.

Oggi l'Europa prende contromisure forti ma proporzionate. L'Ue deve proteggere consumatori e imprese". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen in un breve punto stampa sottolineando come Bruxelles, nel frattempo, "resta totalmente aperta ai negoziati" con gli Usa.

"Ho incaricato il commissario Sefcovic su questi colloqui per trovare la soluzione migliore con gli Usa", ha aggiunto.

I dazi introdotti dall'Ue colpiranno prodotti americani per un valore di 26 miliardi di dollari. E' quanto spiega la Commissione europea in merito alla mossa di Bruxelles in risposta ai dazi americani su acciaio e alluminio. Le tariffe europee entreranno in campo dal primo aprile e saranno pienamente operative entro il 13 dello stesso mese.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA