Sessa, impressionante trionfo Mare Fuori, a giugno set serie 6

"È un successo abbastanza impressionante che davvero non ci aspettavamo in questo rilascio di una serie come Mare Fuori, arrivata ormai alla quinta stagione. È accaduto in passato, ma stavolta non ci aspettavamo un crash così forte. Va bene la serie evento, ma così mi sembra una cosa pazzesca, ne siamo contentissimi e ringraziamo davvero tutti i nostri fan". Lo dice all'ANSA Roberto Sessa, numero uno di Picomedia, che con Rai Fiction produce Mare Fuori, la serie fenomeno che a mezzanotte del 12 marzo è tornata in anteprima con i primi 6 episodi su RaiPlay mandando in tilt per quaranta minuti, dalle 00.00 alle 00.40, la piattaforma per il numero eccessivo di contatti. Ma i fan in attesa ora potranno tornare tranquilli a vedere la serie, anche se l'intero boxset ci sarà dal 26 marzo, e dalla stessa data andrà anche in onda in prima serata su Rai2.

E annuncia subito di essere già al lavoro sulla sesta serie: "Saremo sul set a metà di giugno. E speriamo che gli appassionati di Mare Fuori continuino a scatenarsi a e seguirci". "Il boom della scorsa notte - continua Sessa - è un ottimo auspicio per l'inizio di questa nuova avventura di Mare Fuori 5, ne siamo felicissimi. Siamo curiosi di vedere cosa succederà nel tardo pomeriggio con la trasmissione del primo episodio live su TikTok, sul profilo ufficiale @marefuori, e con il cast della serie presente in chat per commentare e interagire con il pubblico".

Secondo il produttore sarà anche molto interessante vedere quali saranno i risultati con la rilevazione della total audience: "Ma lo sapremo solo tra un mesetto dopo il rilascio di tutta la serie anche su Rai2, per ora godiamoci lo straordinario successo e la bellissima partenza su RaiPlay". Sessa sottolinea di nuovo l'importanza di un pubblico affezionato: "La nostra fanbase che abbiamo creato in questi anni attorno alle vicende ambientate nell'istituto di correzione di Napoli e dei suoi giovani protagonisti è fortissima e ci sta seguendo con numeri che sono davvero inimmaginabili per una quinta serie".



