Eurocamera, 'errore degli Usa riappacificarsi con Mosca'

L'Eurocamera afferma che l'Ue è ora il principale alleato di Kiev in seguito "all'apparente cambio di posizione degli Usa" sulla guerra di aggressione della Russia. In una risoluzione approvata mercoledì mattina con 442 voti a favore, 98 contrari e 126 astenuti, gli eurodeputati criticano fermamente la politica dell'amministrazione Usa "di rappacificarsi con la Russia" e chiedono di "aumentare in modo significativo il sostegno militare a Kiev". Il testo accoglie con favore la dichiarazione congiunta dell'Ucraina e degli Usa a Gedda, e la ripresa dell'assistenza militare e della condivisione di intelligence degli Usa con Kiev.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA