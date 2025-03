Borsa: rialzo finale in Europa, Usa contrastati, Milano +1,6%

Borse europee positive nel finale a parte Madrid (-0,6%) mentre gli indici Usa procedono a due velocità (Dow Jones -0,06% e Nasdaq + 1,4%). La migliore è Milano (+1,6%), seguita a ruota da Francoforte (+1,5%). Più caute Parigi (+0,55%)9 e Londra (+0,45%).

Sale il greggio (Wti +2,19% a 67,71 dollari al barile) dopo scorte Usa in crescita meno delle stime a 1,44 milioni di barili. Le attese per una tregua tra Russia e Ucraina spingono al ribasso invece le quotazioni del gas (-1,52% a 42,07 euro al MWh).

Risale a 111,1 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento italiano in calo di 1,3 punti sopra al 3,99% e quello tedesco di 0,6 punti poco sotto il 2,89%. Riparte l'oro (+0,8% a 2.937,54 dollari l'oncia), mentre il dollaro si stabilizza a quota 0,91 euro e 0,77 sterline.

In luce i bancari Mps (+4,34%), Unicredit (+3,3%), NatWest (+3,3%), Bbva (+2,9%), Popolare Sondrio (+2,77%), Commerzbank (+2,1%), Banco Bpm (+2%) e Intesa (+1,6%). Acquisti sui petroliferi Bp (+0,95%), Shell (+0,87%) ed Eni (+0,86%), mentre corre l'ingegneria energetica con Subsea7 (+3,95%) e Saipem (+5,85%), brillante in Piazza Affari sprint della Juventus (+3%).



