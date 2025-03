Yermak (Kiev), pronti a fare di tutto per la pace

(ANSA-AFP) - GEDDA, 11 MAR - L'Ucraina vuole la pace ed è pronta "a fare di tutto" per porre fine alla guerra: lo ha detto il capo dello staff ucraino Andriy Yermak ai giornalisti prima dei colloqui con la controparte statunitense a Gedda. "Siamo pronti a fare di tutto per raggiungere la pace", ha affermato.

"E siamo molto aperti, molto aperti. E vogliamo avere una conversazione molto costruttiva, profonda, amichevole, tra partner, con i nostri partner americani", ha aggiunto l'alto funzionario ucraino parlando con i giornalisti nella lobby dell'hotel Ritz-Carlton di Gedda. Lo riporta la Cnn. "Adesso pensiamo che sia necessario discutere la cosa più importante: come avviare questo processo", ha sottolineato, ribadendo che le garanzie di sicurezza degli Stati Uniti sono "molto importanti" affinché la Russia non possa attaccare di nuovo dopo che è stato raggiunto un accordo. Ma avviare il processo verso una pace negoziata con Mosca è la priorità dell'incontro di oggi, ha ribadito Yermak ha rifiutato di parlare delle eventuali concessioni l'Ucraina sarebbe disposta a fare per arrivare ad un accordo di pace, dopo che il Segretario di Stato americano Marco Rubio aveva detto ieri che sarebbe stato "in modalità ascolto" insieme al Consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz.

"Vogliamo davvero accertare dove si trovano su questo e cosa sono disposti a fare per raggiungere la pace", aveva detto Rubio ai giornalisti sul suo aereo. (ANSA-AFP).



