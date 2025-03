Sempio sarà sottoposto coattivamente a esame del Dna

Domani Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, dovrà presentarsi nella sede della scientifica dei carabinieri di Milano per essere sottoposto all'esame salivare e al tampone. Gli esami sono stati disposti dal gip di Pavia in modo coattivo dopo che la scorsa settimana l'uomo ha ricevuto l'informazione di garanzia con cui è stato invitato a sottoporsi ai prelievi per gli accertamenti sul Dna.

Verifiche a cui Sempio ha negato l'assenso. E' quanto viene riferito dal suo difensore, l'avvocato Massimo Lovati.



