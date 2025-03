Meloni vede la premier danese, focus su Ucraina e sicurezza

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato oggi a Palazzo Chigi Mette Frederiksen, primo ministro della Danimarca. Come riferisce una nota di Palazzo Chigi, "al centro dei colloqui la situazione in Ucraina e la sicurezza europea ed euroatlantica. Anche in vista della riunione del Consiglio Europeo del 20 e 21 marzo, i due Leader hanno approfondito i principali temi dell'agenda europea, con particolare riferimento alla competitività, alla difesa e alla proficua collaborazione in materia di contrasto alla migrazione irregolare. Su questo tema - viene sottolineato -, con l'occasione, il Presidente Meloni ha ringraziato il Primo Ministro Frederiksen per il lavoro congiunto sulla ricerca di soluzioni innovative".

"L'incontro - si spiega nel comunicato - ha permesso, infine, di passare in rassegna le opportunità di rafforzamento dell'eccellente cooperazione bilaterale, soprattutto nei settori della difesa, dell'energia e della ricerca".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA